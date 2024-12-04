ثقافة أبوتيج بأسيوط تحتفل باليوم العالمى لدعم وتمكين ذوى الهمم

احتفل قصر ثقافة أبوتيج بمحافظة أسيوط مساء اليوم الاربعاء باليوم العالمى لدعم وتمكين ذوى الهمم تحت شعار إرادة تحدى طاقة تبنى وذلك بمقر القصرضمن برامج وزارة الثقافة

وذلك تحت رعاية الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة والكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة وبتوجيهات ضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي لتنفيذ العديد من الفاعليات الثقافية،ضمن برنامج إدارة الثقافة العامة بإشراف الشاعر محمد شافع بفرع ثقافة أسيوط ونظمه قصر ثقافة أبوتيج برئاسة محمود على بيوض،بالتعاون مع جميعة تنمية،وجمعية رسالة وجمعية الامل لذوى الهمم بابوتيج

وبحضور ضياء مكاوى رئيس الإقليم وعمران ابو عقرب رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية ونور عبدالله بجمعية رسالة ومروة علام رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة وباحث فى طيف التوحد للأطفال والشاعر محمد العريان والشاعر عصام همام، وامل على رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل والشاعر محمد دسوقي قبيصي،والاديب احمد حسين جاد الله وعائشة العطيفي مسئول التمكين الثقافي بالفرع وايهاب عسكر بمكتب رئيس الإقليم،ونخبة من أدباء وشعراء ومثقفى مركز ومدينة أبوتيج



وتفقد الحضور ورشة الفنون التشكيلية للطفل من ذوى الهمم قدمها الفنان التشكيلي أسامة المنصورى، حيث تم شرح مفصل عن مبادىء الرسم البسيطة للأطفال

ومن جانبه اشاد رئيس الإقليم بأهمية دعم واكتشاف المواهب من ذوى الهمم،و تمكينهم من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة الفعالة في المجتمع مؤكدا أن الثقافة ليستوسيلة لنشر المعرفة،بل أداة فعالة لتغيير المفاهيم وتعزيز الوعي الاجتماعي بحقوق واحتياجات ذوي الهمم منوهًا لضرورة دمج ذوى الهمم من خلال الفعاليات الثقافية مثل المهرجانات، الندوات، والعروض المسرحية، ووورش الفنون التشكيلية والتى يتم تسليط الضوء على قدراتهم وإبراز قصص نجاحهم، مما يساهم في تغيير الصورة النمطية عنهم ويعزز قبول المجتمع لهم



وبدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني بينما اقيمت محاضرة تثقيفية بعنوان دعم وتمكين ذوى الهمم صحيًا واهمية التغذية السليمة لذوى الهمم وحاضرها الشاعر محمد العريان ناقش خلالها دور الأسرة في التغذية السليمة لذوى الهمم من خلال اكتمال العناصر الغذائية لبناية جسم سليم إلى جانب محاضرة تثقيفية بعنوان دور الثقافة فى دعم ذوى الهمم فى إطار اليوم العالمى لذوى الهمم قدمتهامروة علام رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة،وباحث فى طيف التوحد للأطفال ناقشت خلالهة دور المؤسسات الثقافية على توفير بيئات تساعد ذوي الهمم على تطوير مهاراتهم وتحقيق استقلاليتهم من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة في الحرف اليدوية أو الفنون التشكيلية يمكن أن يفتح لهم أبوابًا للاندماج مع الأشياء من ذويهم

وشهدت الإحتفالية باقة متنوعة من الفقرات الترفيهية للأطفال، منها ورشة رسم على الوجوه للفنان طارق مصبح، وقدم الشاعر عصام همام مسابقة ثقافية تم من خلالها طرح مجموعة من الاسئلة تنافس فيها الأطفال على الاجابات الصحيحة وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية، إلى جانب فقرات فنية لاكتشاف الموهوبين والمبدعين فى مجال التمثيل والغناء، والالقاء الشعرى

وأعقب ذلك عرض فنى لفرقة بسمة أمل بقيادة الفنان طارق مصبح تضمنت باقة من التابوهات التراثية منها " التنورة، العرض النوبى، التحطيب " واختتمت فعاليات الاحتفالية بتكريم المتميزين من الأطفال من ذوى الهمم والمشاركين القائمين على الإحتفالية بمنحهم شهادات تقدير لما قدموه من ابداع وفن هادف