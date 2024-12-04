برشلونة ينافس على هدف ريال مدريد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

دخل نادي برشلونة، مع غريمه التقليدي ريال مدريد في سباق التعاقد مع أحد نجوم الدوري الألماني وذلك في انتقالات صيف العام المقبل.

برشلونة ينافس ريال مدريد على ديفيز

يرغب نادي برشلونة، في الحصول على خدمات الكندي ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ والذي يعد أحد أهداف ريال مدريد في صيف 2025.

وأفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية بإن نادي برشلونة مهتم أيضًا مع ريال مدريد بالتعاقد مع ألفونسو ديفيز.

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وينتظر ريال مدريد، دخول ألفونسو ديفيز، الفترة الحرة في عقده مع بايرن ميونخ من أجل التوقيع معه لينضم لكتيبة الفريق الملكي في نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ في نهاية الموسم الجاري، ولا زال اللاعب لم يحسم أمره بشأن إمكانية التجديد مع البافاري.

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