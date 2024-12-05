التضامن الاجتماعي تهدي جامعة أسوان طابعة مخصصة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

التقي الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الإستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات اليوم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الدكتور، وذلك بحضور الدكتور أشرف امام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقيادات جامعة أسوان وفريق العمل بوحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسوان والطلاب المتطوعين بالجامعة.

وحرص مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي على إهداء جامعة أسوان طابعة خاصة بطريقة برايل لدعم الطلاب من ذوي الاعاقة البصرية داخل الجامعة لدعم الطلاب من ذوي الإعاقة في العملية التعليمية والتيسير عليهم في التحصيل الدراسي والعمل علي تعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية.

وأكد الدكتور محمد العقبي أن الوزارة بقيادة الدكتورة مايا مرسي تعمل علي دعم طلاب الجامعات المصرية من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وتعد وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسوان من أهم الوحدات لأنها تقدم خدماتها لطلاب يمثلون محافظات جنوب صعيد مصر، ويأتي هذا الدعم في ظل المبادرات الرئاسية التي أطلقتها القيادة السياسية، مشيرًا  إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب ذوي الإعاقة لتقديم كافة أوجه الدعم لطلاب جامعة أسوان.

ومن جانبه قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الاجتماعي تقدم وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسوان حزمة من الخدمات للطلاب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، كما حرصت وزارة التضامن الاجتماعي علي توفير كافة سبل الدعم للطلاب من ذوي الإعاقة والسعي للوصول لتكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب.

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الاحتفال باليوم العالمى الاعاقة البصري التضامن الاجتماعى التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة مايا مرسي الدكتور محمد العقبي القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان وحدة التضامن الاجتماعي

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