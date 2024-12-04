محافظ الدقهلية يوجه بإقامة مشاتل للأشجار المثمرة والزينة بالأرض الفضاء الموازيه لسور جامعة المنصورة

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية باستغلال الأرض الفضاء الموازيه لسور جامعة المنصوره في إقامة مشاتل للأشجار المثمرة والزينة تحت إشراف مركز ومدينة المنصوره وحي غرب المنصوره لزراعة هذه الأشجار بالشوارع والميادين، ولعدم التعدي علي هذه الأرض بالقاء مخلفات الهدم والبناء بداخلها وتشويه المظهر الجمالي والحضاري لمدخل المدينه.

المواطن عليه دور ومسئولية مجتمعية في الحفاظ علي نظافة الشوارع

جاءت توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خلال بجولة قام بها لتفقد مستوي النظافه والاشغالات بشوارع مدينة المنصوره، ووجه بتكثيف أعمال رفع القمامة وزيادة عدد الصناديق ورفع الاشغالات لتسهيل حركة مرور المواطنين وحركة مرور السيارات.



وأكد " مرزوق " علي أن المواطن عليه دور ومسئولية مجتمعية في الحفاظ علي نظافة الشوارع، مشيرًا إلي أن العاملين في أجهزة النظافه بالاحياء والوحدات المحلية لن تستطيع العمل وحدها دون وعي وإدراك المواطن بمسئولياته وواجباته تجاه وطنه والحفاظ عليه

جانب من الجولة

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