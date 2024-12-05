بروتوكول ثلاثي بين المحامين والصحفيين والمهندسين في مجال الرعاية الصحية

في خطوة تعكس نهج جديد ومتميز للنقابات المهنية الكبرى، وقع اليوم الأربعاء الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب مع المهندس طارق النـبـراوي نقيب المهندسين، والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، بمقر النقابة العامة للمحامين، أول بروتوكول من نوعه بين النقابات المهنية المصرية للتعاون في مجال خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها النقابات الثلاث، وذلك بحضور أعضاء من مجالس النقابات الثلاث.



يمثل البروتوكول نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية هذه النقابات، والاستفادة من القاعدة العريضة للأعضاء المنتسبين إليها وأسرهم في سبيل الحصول على أفضل الأسعار والمزايا التنافسية من مقدمي كافة الخدمات الصحية لتكون بأعلى جودة وأقل تكلفة.

ويهدف البروتوكول إلى العمل على توحيد أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية بين النقابات الثلاث وتوحيد التعاقدات مع كافة المستشفيات بشأن ما تقدمه من خدمات العلاج والرعاية والعمليات والفحوصات والأشعة وغيرها مما تقدمه المستشفبات العاملة بجمهورية مصر العربية لأعضاء النقابات الثلاث.

كما يهدف البرتوكول إلى توحيد التعاقدات مع جميع الأطباء والعيادات والمراكز الطبية بشأن الكشوفات الطبية والفحوصات الخاصة بأعضاء النقابات الثلاث وتوحيد التعاقدات بشأن الخدمات الصحية التكميلية مع مراكز الأشعة ومعامل التحاليل، وغيرها من الخدمات المماثلة، فضلًا عن توحيد التعاقدات مع الصيدليات وشركات الأدوية وغيرها بشأن صرف الأدوية وأسعارها.



ويتضمن البرتوكول وضع نظام تأمين طبي موحد يضمن علاج كافة الأعضاء تحت مظلته، مع وضع نظام تأميني لتغطية الأمراض المزمنة والعمل على حوكمة أنظمة الرعاية الصحية بالنقابات الثلاث، للقضاء على كافة أشكال الفساد في منظومة خدمات الرعاية الصحية وتبادل الخبرات بشأن أنظمة الرعاية الصحية لأعضاء النقابات الثلاث، سعيًا إلى رعاية طبية فائقة الجودة بأقل التكاليف وكذلك بشأن النظم الإدارية والمالية للرعاية الصحية بما يضمن التشغيل الأمثل لمنظومة العمل الإداري والمالي الأكثر كفاءة لمنظومة الرعاية الصحية.

كما تم التوافق على أن تعمل النقابات الموقعة على تطويره مستقبلًا ليشمل كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والمعاشات وغيرها من الخدمات المقدمة لأعضاء هذه النقابات، والعمل على توسيع قاعدة البروتوكول ليضم كافة النقابات المهنية الأخرى.



كما تم الاتفاق تفعيل البروتوكول عن طريق عقد اتفاقيات تفصيلية تلحق بهذا البروتوكول لتفعيل ما ورد به من أهداف عامة، وعقد اجتماعات دورية مشتركة بين هيئات المكتب بالنقابات الثلاث لمتابعة تفعيل أحكامه.

ويعد هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تكامل العمل الخدمي والإداري في النقابات المهنية لتحقيق أقصى استفادة لأعضاء هذه النقابات بما يخدم مصالحهم وأسرهم.

وعقب توقيع البروتوكول أهدى نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، درع النقابة للمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين.

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