نقابة الموسيقيين توافق على منح توليت تصريحًا سنويًا بعد استيفاء الشروط

صرّح الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقيب العام والمتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن المغني المعروف بـ”تو ليت” حضر إلى مقر النقابة، حيث تقدم بجميع الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة، وكشف هويته الحقيقية أمام اللجنة المختصة.

وأضاف الدكتور عبد الله أن النقابة وافقت على منحه تصريحًا سنويًا بعد استيفاء كافة الشروط القانونية، كما تم التصديق على إقامة الحفل المزمع عقده غدًا في احدى المناطق، مشيرًا إلى أن النقابة تتابع تنظيم الحفل للتأكد من الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة للمهنة.

وأكد الدكتور محمد عبد الله أن النقابة تدعم الفنانين الملتزمين وتحرص على توفير المناخ المناسب لإقامة الفعاليات الفنية بما يحافظ على الذوق العام والقيم المجتمعية