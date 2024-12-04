نقابة الموسيقيين توافق على منح توليت تصريحًا سنويًا بعد استيفاء الشروط

الفجر الفني
بوابة الفجر

صرّح الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقيب العام والمتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن المغني المعروف بـ”تو ليت” حضر  إلى مقر النقابة، حيث تقدم بجميع الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة، وكشف هويته الحقيقية أمام اللجنة المختصة.

 

وأضاف الدكتور عبد الله أن النقابة وافقت على منحه تصريحًا سنويًا بعد استيفاء كافة الشروط القانونية، كما تم التصديق على إقامة الحفل المزمع عقده غدًا في احدى المناطق، مشيرًا إلى أن النقابة تتابع تنظيم الحفل للتأكد من الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة للمهنة.

 

وأكد الدكتور محمد عبد الله أن النقابة تدعم الفنانين الملتزمين وتحرص على توفير المناخ المناسب لإقامة الفعاليات الفنية بما يحافظ على الذوق العام والقيم المجتمعية

الأوراق الرسمية الدكتور محمد عبد الله الشروط القانونية المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية المهن الموسيقية المستندات المطلوبة والمتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية

مواد متعلقة

"الهوي سلطان" يواصل نجاحه في شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثالث على التوالي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

الآن.. شاهد مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول ونيوكاسل | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز