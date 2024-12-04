عاجل.. تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن نادي ليفربول عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراته أمام نيوكاسل في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في الجولة الرابعة عشر، والتي ستُقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانت جيمس بارك".

تشكيل ليفربول لمباراة نيوكاسل يونايتد

يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بنيما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

ويتواجد محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول الأساسية أمام نيوكاسل يونايتد، التي ضمت:

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  • حراسة المرمى: كيليهر.
  • خط الدفاع: جاريل كوانساه، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.
  • خط الوسط: جرافنبرخ، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز.
  • خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

البدلاء: جاروس، واتارا إندو، لويس دياز، دومينيك سوبوسلاي، هارفي إيليوت، نالو، ترينت ألكسندر أرنولد، مورتون، نيوني.

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