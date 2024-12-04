تعرف على موعد عرض فيلم 'شرق ١٢' في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي فعاليات دورته الرابعة يوم غد الخميس الموافق ٥ ديسمبر الجاري، ويشارك في هذه الدورة فيلم (شرق ١٢) للمخرجة هالة القوصي، ضمن برنامج (رؤى جديدة).

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في المهرجان يومي ٦ و٨ ديسمبر الجاري، حيث يشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي العرض العربي الأول للفيلم بعدما تم عرضه لأول مرة في فعالية نصف شهر المخرجين بالنسخة ال 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وسيكون العرض بحضور المخرجة "هالة القوصي" ومدير التصوير.



"عبد السلام موسى" حيث يعد الفيلم هو التعاون السابع بينهما وثالث انتاج لشركتهما (نقطة للإنتاج الفني) بعد الفيلم الروائي (زهرة الصبار) ٢٠١٧ والفيلم القصير (لا أنسى البحر) ٢٠٢٠.

تفاصيل فيلم “شرق 12”



الفيلم من بطولة منحة البطراوي، أحمد كمال، عمر رزيق، وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع، ومحمود فارس، سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبد السلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وقام بتصميم شريط الصوت عبد الرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير انتاج محمد جمال الدين.

ينتمي فيلم "شرق 12" لنوعية الكوميديا السوداء، وتدور أحداثه في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، وقد تم تصويره في ٢٢ يوم في القاهرة والقصير باستخدام خام السينما وهو أول فيلم يتم تصويره بهذا الشكل منذ ما يزيد على عشر سنوات وتم تحميض الفيلم في معامل مدينة السينما وتم مسحه رقميا في قسم الترميم في مدينة الإنتاج الإعلامي كما تمت أعمال الصوت النهائية في ستوديو دولبي أتموس في مدينة الإنتاج الإعلامي.

يذكر أن هالة القوصي هي فنانة بصرية ومخرجة تعمل في مصر وهولندا وقد أنتجت عدد من الأفلام القصيرة التي عرضت في مهرجانات ومعارض دولية. ويعد فيلم شرق ١٢ فيلمها الروائي الثاني، حيث عرض فيلمها الأول زهرة الصبار للمرة الأولى في مسابقة مهرجان روتردام الدولي وحصل على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان دبي الدولي وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان أسوان لسينما المرأة وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في المهرجان القومي للسينما وجائزة أحسن ممثلة مساعدة في مهرجان جمعية النقاد.