عاجل.. تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني "لاليجا"، في لقاء منتظر يجمع الفريقين على ملعب "سان ماميس".

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ستقام على ملعب "سان ماميس".

يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 33 نقطة، مع مباراة مؤجلة، ويسعى لتحقيق الفوز للاستمرار في مطاردة الصدارة، بينما يحتل أتلتيك بلباو: المركز الرابع برصيد 26 نقطة، ويأمل في الاستفادة من اللعب على أرضه لتحسين مركزه.

حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

: تيبو كورتوا. خط الدفاع : لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجير، ماركو أسينسيو، فيران جارسيا.

: لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجير، ماركو أسينسيو، فيران جارسيا. خط الوسط : فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني.

: فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني. خط الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو.

البدلاء: سيرجيو ميستري، أندريه لونين، لوكا مودريتش، أردا جولر، فيرلاند ميندي، خيسوس فاييخو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو أجوادو.