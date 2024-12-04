إحالة شاب قتل شقيقه الأصغر بالمقطم للجنايات

قررت نيابة المقطم والخلفية الجزئية، إحالة شاب متهم بقتل شقيقه طعنًا بالسكين، في منطقة المقطم، لمحكمة الجنايات للبدء في محاكمته.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم يعمل سائق واقدم علي قتل شقيقه الأصغر بسبب تشغيله الأغاني بصوت عالٍ أثناء نومه، وأنه يتعمد مضايقته بذلك.



وأفادت التحقيقات أن المتهم يوم الواقعة حدثت مشاجرة بينه وبين المجني عليه أدت إلي قيام المتهظ بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين " 3 طعنات متفرقة بجسده وإسقطه جثة هامدة في صالة الشقة.

وقررت النيابة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحري حول الواقعة.

بدأ الحادث بتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا يفيد بالعثور على جثمان شخص داخل شقته في منطقة المقطم، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة وتبين، وجود جثة هامدة.

وكشفت المعاينة، الأولية للحادث، أن مرتكب الواقعة شقيق المجني عليه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.