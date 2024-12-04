مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط ينظم دورة تدريبية عن المهارات الحياتية





نظم مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط مساء اليوم الاربعاء تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دورة تدريبية عن المهارات الحياتية، وذلك في إطار مشاركة الجامعة في مبادرة تمكين وذلك بتنظيم الدكتورة أمنية عبد القادر مدير المركز، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص إدارة الجامعة على تعليم المهارات الحياتية والاجتماعية لذوي الهمم، وذلك في إطار جهود كبيرة تُبذل من كل جهات الدولة، لتعزيز دمج ذوي الهمم في المجتمع وتشجيعهم ومساندتهم بشتى الطرق الممكنة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على اكتشاف وتنمية مهاراتهم، وإكسابهم مهارات جديدة، موضحًا أن هذه المهارات تسهم بشكل كبير في تحسين جودة حياتهم واستقلاليتهم، وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في المجتمع، فضلًا عن تمكينهم من تحقيق النجاح في التعليم والتوظيف والأهداف الشخصية.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى؛ إلى أن الجامعة تحرص على صقل مهارات الطلاب، خاصةً ذوي الهمم، من خلال المشاركة في الأنشطة الطلابية، بجميع أنواعها، والتي من شأنها تعليم الطلاب كيفية العمل كجزء من فريق، وتحمل المسؤولية، وحل المشكلات، كما أن البرامج التدريبية التي توفرها الجامعة تسهم في تعزيز المهارات العملية التي يمكن أن تفيد الطلاب في حياتهم المهنية المستقبلية.

وأوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر أن الطلاب تم تقسيمهم إلى مجموعات لحضور الدورة التدريبية، وضمت كل مجموعة 20 طالبا وطالبة من مختلف الإعاقات، حيث تم تدريبهم على مختلف المهارات الحياتية والتي تتضمن؛ فن النجاح في الحياة، والثقة بالنفس، واحترام التنوع، والتعاطف، والمشاركة، والتعاون، والمرونة، والتواصل مع الآخرين، إلى جانب مهارات الابتكار، وحل المشكلات، والتفاوض، واتخاذ القرارات، والتخطيط الاستراتيجي، وريادة الأعمال، فضلًا عن مهارات كتابة السيرة الذاتية، وكيفية النجاح في المقابلة الشخصية للحصول على وظيفة، أو تمويل لمشروع