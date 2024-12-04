رئيس جامعة الأقصر تفتتح معرضًا خيريًا مجاني للطلاب

افتتحت الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، المعرض الخيري للملابس والأحذية لطلاب كافة كليات الجامعة، وذلك بحضور عمداء الكليات والوكلاء.

يأتي المعرض بالتعاون مع مؤسسة محبة الرحمن الخيرية، تحت إشراف إدارة النشاط الاجتماعي برعاية الشباب المركزية بالجامعة؛ والذي يستمر حتى يوم 5 من ديسمبر الجاري، بالمبنى القديم لكلية الطب؛ وذلك تعزيزًا لدور جامعة الأقصر بتحقيق التكافل الإجتماعي بين طلاب الجامعة من خلال توفير الملابس والأحذية، فضلا عن توفير المستلزمات الدراسية الطبية لطلاب كليتي الطب والعلوم.

وأكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة على حرص الجامعة لدعم مثل هذه الأنشطة التي تضمن تطبيق وإرساء قواعد التكافل الاجتماعي؛ التزامًا من الجامعة بتحفيز الطلاب لمزيد من الجد الاجتهاد، والوفاء باحتياجات أبنائنا الطلاب من خلال تحقيق المشاركة المجتمعية عبر إتاحة كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

وأشارت رئيس الجامعة إلى أن المعرض يتضمن توفير مستلزمات متعددة؛ لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر والطلاب، لافتة إلى أن جامعة الأقصر تسعى إلى تعظيم جهودها مع مؤسسات المجتمع المدني؛ لتنفيذ المبادرات الاجتماعية التي تسهم في دعم الطلاب، والنهوض بالعملية التعليمية.

وتوجهت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة بالشكر للدكتورة شكرية شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة محبة الرحمن، والدكتور محمد كمال عضو مجلس ادارة المؤسسة؛ لما قدموه في سبيل خدمة طلاب الجامعة؛ كما توجهت بالشكر للعاملين برعاية الشباب المركزية لما بذلوه من جهود في تنظيم وإشراف على المعرض الخيري خلال فترة إقامته.

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