صحة الكونغو تعلن عن مرض غامض قتل 67 شخصًا 

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بوابة الفجر

أعلن أبولينير يومبا وزير الصحة في إقليم كوانغو جنوب غربي الكونغو الديمقراطية، يوم الأربعاء، وفاة 67 شخصًا على الأقل في الأسبوعين الماضيين نتيجة مرض غامض.

وقال أبولينير يومبا إن المرض يسبب أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا منها الحمى والصداع ومشاكل في التنفس وفقر الدم، ويصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن 15 عاما.

وأوضح أن 376 شخصا على الأقل أبلغوا عن ظهور أعراض المرض عليهم في منطقة بانزي في إقليم كوانغو.

وصرح يومبا لمحطة إذاعة "راديو أوكابي" إن فريقا من الخبراء بصدد السفر إلى بانزي لعلاج المرضى وأخذ عينات لتحليلها في المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية.

وذكرت بعض التقارير الإعلامية أن عدد القتلى تجاوز 140 شخصا.

وأفاد طبيب في بانزي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن العديد من السكان يشعرون بالخوف الشديد ولا يغادرون منازلهم خشية تعرضهم للعدوى.

ونصحت السلطات سكان المنطقة المتضررة بمراعاة قواعد النظافة الشخصية الصارمة بما في ذلك غسل اليدين بشكل متكرر والتباعد الاجتماعي.

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