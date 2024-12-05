إعلان التنسيق الثالث لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال في الجيزة

أكد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم اعلان التنسيق الثالث لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات للعام الدراسى 2024 / 2025.

وأضاف وكيل تعليم الجيزة، أنه يتم الدخول على موقع المديرية:

https://www.gizaedu.net

ويتم البحث بالرقم القومى للطالب.

وأشار وكيل تعليم الجيزة، أنه عند قبول نتيجة الطالب على الموقع يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهما للمدرسة المقبول بها وهي من ضمن الاوراق المطلوبة ثم التوجة للمدرسة لاستكمال باقى الإجراءات خلال ١٥ يوم.

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