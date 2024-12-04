نتيجه تصادم توكتوك بجرار زراعي ..إصابه 4 اشخاص علي طريق البرامون بالدقهلية

شهد طريق البرامون التابع لمركز ومدينه المنصوره حادث تصادم توكتوك بجرار زراعي،نتج عنه اصابه 4 اشخاص.

تلقي اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية أسفر اخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم واصابه 4 اشخاص.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز المنصوره لمكان الحادث وبالفحص تبين اصابه كلا من: السيد محمد السيد علي جمعه، 35 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، ورضا عيد غازي أحمد، 52 سنة باشتباه مابعد الارتجاجو اشتباه كسر بالساق اليسري،و مها فوزي الشحات فاضل 32 سنة باشتباه كسر بالحوض، واشتباه ما بعد الارتجاج،و عمران سيد محمد سيد علي جمعه،13 سنة باشتباه نزيف داخلي بالبطن،وتم نقل المصابين للمستشفى الدولي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات