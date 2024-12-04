لترشيد المياه ومواجهة التغيرات المناخية

وكيل زراعة الإسكندرية: نطبق تقنيات زراعية حديثة داخل ١٦٢ حقل إرشادي

محافظات
جانب من الندوة
جانب من الندوة

قال الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية إن وزارة الزراعة بالتعاون مع معاهد البحوث الزراعية تطبق مشروع ترشيد المياه في الأنشطة الزراعية المختلفة، بهدف تقليل استهلاك الموارد المائية أثناء الزراعة ومواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح بأنه في الإسكندرية كضمن محافظات الوجه البحري يتم تطبيق تلك الممارسات الزراعية الجديدة، وذلك باستخدام بذور زراعية مقاومة الملوحة وقصيرة العمر، لترشيد المياه وتحمل ملوحة التربة بسبب التغيرات المناخية.

كما يتم  تطبيق ممارسات زراعية حديثة مثل تسوية التربة بالليزر، زراعة القمح والذرة على مصاطب زراعية، ومحصول الأرز بالتسطير.

وذكر أنه تم تطبيق تلك التقنيات الزراعية داخل 162 حقل إرشادي كتطبيق نموذجي أمام المزارعين، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على تطبيق تلك التقنيات الزراعية الحديثة داخل أراضيهم.

وتحدث في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء خلال عقد ندوة في نقابة الصحفيين بالإسكندرية أن زمام المساحات الزراعية في محافظة الإسكندرية هو  121 ألف فدان موزعين على قطاعات الإئتمان، الاستصلاح الزراعي "الأراضي الجديدة"، الإصلاح الزراعي.

وإن ذلك الحزام الزراعي متمركز في منطقتي العامرية، وبرج العرب.

وأوضح بأن الموسم الصيفي الزراعي في محافظة الإسكندرية؛ يتم زراعة الذرة بمساحة ٢٦ألف فدان، الأرز ١٥٠٠فدان، القطن ٩٠٢ فدان، بجانب الخضروات والفاكهة.

وفي الموسم الشتوي يتم زراعة  القمح ٢٠ ألف فدان، بنجر السكر، الفول، والخضروات، كما يتم حاليًا زراعة الخرشوف عالي الجودة بمساحة 4/5 ألاف فدان، وذلك بهدف التصدير.

وقد جاءت الندوة بحضور المهندسة
تريزه سعد عطا - مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، المهندسة أميرة الأحمدي - مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعي، المهندسة نجوان أحمد فوزى - مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية، نهى صبري - مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية الزراعة بالإسكندرية.

وقد قدم الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين لفرع الإكندرية درع تكريم لوكيل وزارة الزراعة، وبحضور أعضاء المجلس رامي ياسين، هدى الساعاتي، وخالد الأمير.

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