رئيس الوزراء: الإعلان عن مشروعات لشركات عالمية خلال الأيام المقبلة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إطلاق أول رحلة لخط “الرورو” من ميناء دمياط يمثل دعمًا كبيرًا لمنظومة الصادرات المصرية، خاصةً في مجالات تصدير المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة والمواد الطازجة.


وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، إلى أن تدشين هذا الخط يُعد نقلة نوعية في قطاع النقل والتجارة البحرية، إلى جانب رفع العلم المصري على سفينة “وادي العريش”، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز حجم وقوة الأسطول التجاري المصري.
 

كما كشف رئيس الوزراء عن لقاءاته مع عدد من الشركات العالمية التي أنهت دراساتها التفصيلية تمهيدًا لبدء استثماراتها في مصر في قطاعات استراتيجية، مثل صناعة السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة. وقال: “خلال الأيام المقبلة، سيتم الإعلان عن تفاصيل مشروعات هامة تتعلق بتلك الشركات.”

 

وأوضح مدبولي أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل هذه الشركات الكبرى بالتوسع والاستثمار في السوق المصرية، بما في ذلك شركات تدخل السوق لأول مرة. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن سلسلة من الاتفاقيات والمشروعات الجديدة في مجالات متعددة، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.

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