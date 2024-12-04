يتوقع أغلب الناس أن كلما ازدادت عدد ساعات النوم يكون ذلك افضل بالنسبة لصحتهم وقدرتهم على أداء المهام المطلوبة منهم طوال اليوم تعرف على عدد ساعات النوم الصحية حسب الفئة العمرية.

تعرف على أهمية النوم بشكل كافي بالنسبة للفرد

يحتاج جسم الإنسان إلي النوم بشكل كافي لكي يستعيد الفرد نشاطه وحيويته وإكمال المهمات التي يقوم بها بالإضافة إلى ضرورة راحه الجسم والأعصاب من خلال أخذ قسطًا كافيًا من الراحه لأن ذلك يجعل الجسم يستعيد نشاطه وحيويته ويقوم بعمل كل ما يتطلب منه بشكل نشط ومؤثر كما أن النوم الكافي يجعل الإنسان أقل عرضه للتوتر وشد الأعصاب ويجعله يفعل عمله وكل شئ يدخل فيه بنشاط وحماس كبير وذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقديم عمل مبدع وغير تقليدي لأن الجسم عندما يأخذ الراحه الكافيه يستطيع فهم ما يتطلب منه ويفعله على أكمل وجه بل يضيف عليه لمسات فنيه خاصة بالشخص.

تعرف على عدد ساعات النوم الصحية في اليوم على حسب عمرك

كما تختلف ساعات النوم الصحية من شخص لآخر حسب عمر الفرد وأيضًا تختلف من فرد لآخر من نفس الفئة العمرية حيث يكون عدد ساعات النوم الصحية:

. لدي حديثي الولاده يساوي 18 ساعه يوميًا في الأيام الأولى بعد الولادة

. ثم يحتاج جسم المواليد الجدد إلي 16 ساعه نوم في الشهر الثاني من الولادة

. ويقل عدد ساعات النوم الصحية عندما يتقدم العمر حيث يصل إلي 13 ساعة يوميًا لحديثي الولادة عندما يتم إكتمال العام الأول للطفل الرضيع

.و عندما يكبر الطفل ويصبح سنه يتراوح بين خمسة وستة أعوام تكون عدد ساعات النوم الصحية 11 ساعة يوميًا

.و يتدرج التصنيف حتى نصل إلى سن المراهقة ويحتاج الشخص في ذلك الوقت أن يأخذ قسطًا كافيًا من النوم نحو 9 ساعات نوم يوميًا

.كما تكون ساعات النوم الصحية الكافيه عند البالغين تترواح بين 7-8 ساعات يوميًا

اسباب تؤثر على عدد ساعات النوم الكفاية للفرد تعرف عليها

بالإضافة إلى وجود أشخاص لا تستطيع النوم بشكل متواصل أو يأخذون قسطًا قليلًا من الساعات للنوم وهذا يرجع إلي عوامل الجينات الوراثية للإنسان ويتأثر البعض الآخر من القلق والأرق الذي يسبب قلة النوم وعدم قدرة الإنسان على النوم بشكل طبيعي ومتواصل وذلك يسبب الشعور بالنعاس طوال اليوم والكسل والخمول وأيضًا تعكير المزاج العام للفرد بالإضافة إلى دهور علامات الأرق والتعب على ملامح الوجه للفرد وإذا استمر ذلك الأرق وأصبح أكثر من اللازم لا بد من استشارة طبيب متخصص لكي تستطيع حل تلك المشكلة.