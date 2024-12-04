عاجل.. دي بروين يقود تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام نوتينجهام فورست

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشسترسيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق نوتينجهام فورست بعد قليل بستاد الاتحاد في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشسترسيتي ونوتينجهام

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة مانشسترسيتي ونوتينجهام فورست مساء اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والساعة 10:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:30 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتينجهام

  • حراسة المرمى: اورتيجا
  • خط الدفاع: دياز، اكي، جفارديول، اكانجي.
  • خط الوسط: جوندوجان، سيلفا، دوكو.
  • خط الهجوم: دي بروين، جريليتش، هالاند.
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القنوات الناقلة لمباراة مانشسترسيتي ونوتينجهام

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

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