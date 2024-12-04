وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، حيث تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا التطورات المتسارعة في شمال سوريا وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعي إلى ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة الأراضي السورية، ودعم مؤسساتها الوطنية وأهمية حماية المدنيين.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي، على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام وغير مشروط، مستعرضًا في هذا الخصوص مجريات مؤتمر القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي استضافته القاهرة في ٢ ديسمبر، والذي عكس إرادة دولية واسعة لدعم الشعب الفلسطيني على المستوي الإنسانى وضرورة توقف اسرائيل عن سياسة الغطرسة التي تؤدى إلى عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وعلى صعيد آخر، استعرض الوزير عبد العاطي الزيارة التي أجراها إلى بورتسودان أمس ٣ ديسمبر، مؤكدًا على موقف مصر الداعم للمؤسسات الوطنية السودانية، واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مبرزًا في هذا السياق الجهود المصرية في سبيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى السودان، وتمكين المنظمات الإقليمية والدولية الإنسانية والإغاثية من العمل في السودان في ظل تفاقم الوضع الإنساني.