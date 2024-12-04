ضبط 9 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيشية مكبرة بالمنوفية

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية من خلال حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق التام مع مباحث التموين والصحة والبيئة والطب البيطري ومديرية التموين من ضبط ٥ طن مواد غذائية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الادمي ما بين منتجات ألبان وأغذية متنوعة أخرى داخل ٣ مخازن مخالفة للوائح والقوانين، بالإضافة إلى ضبط ٤ طن زيت طعام وخل مجهول المصدر بنطاق المركز والمدينة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر حيال تلك المخالفات وجاري العرض على النيابة العامة تحقيقا للصالح العام.

تأتي في اطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة اليومية للاسواق، والتعامل مع أي محاولة للتلاعب أو إخفاء السلع بكل حسم والتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.