استشهاد عشرات الفلسطينيين حرقًا في قصف اسرائيلي على مواصي خان يونس

عربي ودولي
استشهاد عشرات الفلسطينيين
استشهاد عشرات الفلسطينيين - أرشيفية

أفاد مراسل RT في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بمقتل 20 نازحا وإصابة العشرات إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة التي تعتبر "منطقة إنسانية آمنة".

وأكدت "حركة المجاهدين" الفلسطينية في بيان أن "المجزرة الصهيونية ضد النازحين في المواصي هو إمعان من الحكومة الصهيونية في الاستخفاف بالمنظومة الدولية وقرارات الجنائية الدولية".

وأضافت: "ندين الصمت والتواطؤ الدولي والخذلان العربي تجاه تواصل مجازر الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة والتي كانت آخرها المجزرة البشعة بحق النازحين في خيم الإيواء والنزوح في مواصي خانيونس بالتزامن مع عمليات التطهير العرقي والإبادة في شمال قطاع غزة والمجازر المروعة في بيت لاهيا".

وأشارت إلى أن "تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الكيان الفاشي وعدم محاسبته يمثل ضوءا أخضر للمضي في جرائمه الوحشية ضد المدنيين ومواصلة حرب الإبادة الجماعية بالسلاح الأمريكي والغربي".

ودعت "أحرار العالم لمزيد من فعاليات المناصرة للشعب الفلسطيني المظلوم"، كما طالبت "شعوب أمتنا أن تقف عند مسؤولياتها وتضغط على الكيان ومصالحه ومصالح داعميه وأن تتجاوز حالة العجز والتخاذل".

الإبادة الجماعية الحكومة الصهيونية الفلسطينيين بيت لاهيا شمال قطاع غزة عشرات الفلسطينيين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

الآن.. شاهد مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول ونيوكاسل | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز