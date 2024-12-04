تامر مرتضى يعلن تفاصيل مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

أعلن تامر مرتضى عن مشاركة شركته "أروما ستوديوز" ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة. حيث يفتتح فيلم "ضي" المهرجان والذي يشارك فيه مرتضى من خلال شركته أروما ستوديوز التي نفذت الخدع والمؤثرات البصرية والخاصة بالفيلم. فيلم "ضي" من إخراج كريم الشناوي وتأليف هيثم دبور، ويمثل علامة فارقة في السرد القصصي العربي المشترك، حيث يتناول الفيلم قصة صبي نوبي يبلغ من العمر 11 عامًا ومصاب بمرض جلدي يدعى المهق، ويشهد الفيلم الظهور الأول للنجمة السعودية أسيل عمران في السينما المصرية إلى جانب الفنانين المتميزين إسلام مبارك وحنين سعيد وبدر محمد.

كما يُعرض أيضًا فيلم "سكر" في ٧ ديسمبر ضمن فعاليات المهرجان. وهو أول فيلم سينمائي استعراضي ضخم في الشرق الأوسط، تنتجه شركة أروما ستوديوز بالتعاون مع MBC STUDIOS.

تفاصيل فيلم “دار أيتام”

تدور أحداث الفيلم داخل دار أيتام، حول فتاة صغيرة تدعى سكر تعيش مع مجموعة كبيرة من الأطفال. تدير الدار إمرأة تتعامل مع الأطفال بصرامة ويساعدها سائق الملجأ الذي يقوم بعدة وظائف مختلفة داخل الملجأ. الفيلم من إخراج تامر مهدي وتأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، ويعد أول فيلم موسيقي عربي. يقدم الفيلم قصة مؤثرة بمشاركة الفنانة القديرة مجدة زكي والفنان محمد ثروت ونجمة "Arabs Got Talent" حلا الترك مع مجموعة متميزة من المواهب، مع أغانٍ أصلية من تلحين إيهاب عبد الواحد وغناء النجم المصري أحمد سعد.

يعكس اختيار الفيلمين للمشاركة في المهرجان تطور التعاون العربي المشترك في السينما، حيث يجمع مواهب من السعودية ومصر والكويت.

على صعيد آخر تشارك أروما ستوديوز في سوق مهرجان البحر الأحمر، حيث يُعدّ أكثر من مجرد مركز لتبادل الأعمال السينمائية؛ فهو السوق الرائد للأفلام في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يُقدّم أفضل المواهب العربية والإفريقية والآسيوية، ويوفر منصةً لعرض المشاريع السينمائية والتواصل مع صناع القرار الأكثر تأثيرًا في المنطقة بحضور جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية