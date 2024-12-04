أصابة شخصان إثر إصطدام أتوبيس مع سيارة نصف نقل على الطريق الإقليمى بالمنوفية

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صورة ارشفية
صورة ارشفية

أصيب شخصان بإصابات متفرقة إثر تصادم أتوبيس مع سيارة نصف نقل على الطريق الإقليم المار بمحافظة المنوفية قبل نزلة بنها، وعلى الفور تم إبلاغ مركز الشرطة.
تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز الباجور يفيد بإصابة شخصان بإصابات متفرقة إثر إصطدام أتوبيس مع سيارة نصف نقل على الطريق الإقليمي قبل نزلة بنها.

تم  نقل المصابين لمستشفي الباجور التخصصي وتبين إصابة "ماجد عبد اللطيف" 40 عامًا مصاب بإشتباه كسر بالساق اليمني، و"محمد ذكي"  45 عامًا 
مصاب بإشتباه مابعد الارتجاع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اصطدام أتوبيس سيارة نصف نقل مستشفى الباجور التخصصي

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