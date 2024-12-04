بسبب "نيو لوك".. أحمد حاتم يتصدر التريند

الفجر الفني
احمد حاتم
احمد حاتم

تصدر الفنان احمد حاتم محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شارك مجموعه من الصور من احدث ظهور له. 

سبب تصدر احمد حاتم التريند 

نشر أحمد حاتم مجموعة صور جديدة له عبر حسابه على Instagram ظهر فيها باللوك الجديد وتصفيفة شعر جديدة.

احدث اعمال احمد حاتم

ومن ناحية اخري، وينتظر احمد حاتم عرض فيلم «قصر الباشا»، إلى جانب كل من: حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نبيل عيسي، حمزة العيلي، محمد مزربان، وبمشاركة النجوم السعودية محمد القس، وسمية رضا، وإنتاج ah media production للمنتجة آلاء لاشين، وتأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وايضا يشارك في بطولة فيلم «المنبر»، كل من عمر السعيد، أيتن عامر، أحمد فهيم، سامح الصريطي، كمال أبو رية، مجدي كامل، عمر السعيد، ميدو عادل، أحمد عزمي وآخرين، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبد العال.

اخر اعمال أحمد حاتم

وكان اخر اعمال أحمد حاتم عرض له مؤخرا مسلسل "عمر أفندي" وتكون من 15 حلقة، تدور أحداثه حول "علي التهامي" أحمد حاتم متزوج من فتاة ثرية ويعمل في شركة والدها، وبسبب هذه الزيجة تشاجر مع والده لأنه كان يرفض زواجه، يموت والد "علي" ويذهب لبيع المنزل الذي كان يعيش فيه والده فيكتشف "سرداب" يعبر به بالزمن ليعود لحقبة الأربعينيات.

وايضا عرض له موخرا فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومحسن محيي الدين وسامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين والفيلم من إخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران وتدور قصة الفيلم حول شخصية "مالك" الذي يعالج من الإدمان ويقدمه أحمد حاتم.

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