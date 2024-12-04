ندوة إرشادية لتعزيز زراعة القمح في الفيوم تحت مظلة الحملة القومية

محافظات
جانب من الندوة
جانب من الندوة

نفذت مديرية الزراعة بالفيوم، بقيادة الدكتور أسامة دياب، ندوة إرشادية اليوم الأربعاء بقرية العجميين، مركز أبشواي، ذلك في إطار جهود الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد علي زين العابدين، رئيس الفريق العلمي بالمحافظة.

txt

وزارة الزراعة تُعزّز دور المراكز الإرشادية بالفيوم بندوة عن التواصل الأسري وأثره على التنمية المجتمعية

txt

بشرى سارة.. أسماء الناجحين في مسابقة العمال بوزارة الأوقاف من أبناء محافظة الفيوم لعام ٢٠٢٣م

وقد جات الندوة تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة، والدكتور أنور عسي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والأستاذة الدكتورة أمل إسماعيل، رئيسة الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي،

وجاءت بتنظيم الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، بقيادة المهندس زينهم عاشور محمد، مدير عام الإرشاد الزراعي، وبحضور المهندس عبد الباقي يونس عبد الباقي، والمهندس وليد أمام عبد الحليم، وركزت على توعية المزارعين بأفضل الممارسات المتعلقة بزراعة محصول القمح.

أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أسامة دياب الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح مديرية الزراعة بالفيوم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ندوة ارشادية

مواد متعلقة

وكيل أوقاف الفيوم في جولة مفاجئة لمتابعة العمل الدعوي والإداري بإدارة غرب الوادي

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يناقش تطوير العمل الدعوي والإداري مع أئمة العجميين

وزارة الزراعة تُعزّز دور المراكز الإرشادية بالفيوم بندوة عن التواصل الأسري وأثره على التنمية المجتمعية

لليوم الثالث على التوالي: استمرار التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم بأوقاف الفيوم

حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم

متابعة مكثفة لمحلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمركز أبشواي بالفيوم

وكيل أوقاف الفيوم يتفقد انتظام العمل الدعوي والإداري في جولة مفاجئة بإدارة مركز شمال

محافظ الفيوم يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد مقاطعة خينان الصينية في الإنتاج والتصنيع الزراعي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

الآن.. شاهد مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول ونيوكاسل | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز