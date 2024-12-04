ندوة إرشادية لتعزيز زراعة القمح في الفيوم تحت مظلة الحملة القومية

نفذت مديرية الزراعة بالفيوم، بقيادة الدكتور أسامة دياب، ندوة إرشادية اليوم الأربعاء بقرية العجميين، مركز أبشواي، ذلك في إطار جهود الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد علي زين العابدين، رئيس الفريق العلمي بالمحافظة.

وقد جات الندوة تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة، والدكتور أنور عسي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والأستاذة الدكتورة أمل إسماعيل، رئيسة الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي،

وجاءت بتنظيم الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، بقيادة المهندس زينهم عاشور محمد، مدير عام الإرشاد الزراعي، وبحضور المهندس عبد الباقي يونس عبد الباقي، والمهندس وليد أمام عبد الحليم، وركزت على توعية المزارعين بأفضل الممارسات المتعلقة بزراعة محصول القمح.