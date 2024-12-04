اتحاد الصناعات: قطاع الصناعات الغذائية حقق نجاحات كبيرة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن قطاع الصناعات الغذائية تمكن، رغم التغيرات الاقتصادية العالمية، من تحقيق نجاحات كبيرة سواء في تلبية احتياجات السوق المحلي أو في تعزيز الصادرات.

 

 

وأشار الجزايرلي، خلال جلسة نقاشية بعنوان “استكشاف ممارسات التعبئة والتغليف المستدامة” التي نظمتها شركة “كونسبت” بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة “أي أف بي”، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمعرض “باك بروسيس”، إلى أهمية دور التعبئة والتغليف في تعزيز الطلب على المنتجات وتقليل الفاقد والتلف، مما يساهم في خفض النفقات وسهولة المناولة.


 

وأوضح أن القطاع مستمر في العمل لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، مع التركيز على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة تدعم الصناعة. كما أكد أن استراتيجية تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية واستدامة نموها تعتمد على التعاون في مشاريع متعددة لدعم مفهوم الاستدامة في القطاع.

 

وأضاف الجزايرلي أن الغرفة تعمل على رفع الوعي بأهمية استخدام مواد التعبئة والتغليف المستدامة، خاصة تلك القريبة من مواقع المصانع الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المواد أصبحت ضرورة للتصدير ولتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق العالمية. كما لفت إلى أهمية مشروعات تقليل الفاقد والمهدر في سلاسل التوريد واللوجستيات لدعم استدامة القطاع.

استراتيجية إحتياجات السوق المحلي احتياجات السوق اتحاد الصناعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعات الغذائية رئيس غرفة الصناعات الغذائية دعم الصناعة سلاسل التوريد سياسات اقتصادية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء: الإعلان عن مشروعات لشركات عالمية خلال الأيام المقبلة

البورصة تعلن تنفيذ الطرح العام والخاص للمصرف المتحد

"ثروة للتأمين" و"ثروة حياة" تحققان نتائج مالية قياسية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024

عاجل | اسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. قبيل إجازة الصاغة

رئيس الجابون يبحث التعاون مع "المقاولون العرب" لنقل خبراتها إلى بلاده

"المركزي للإحصاء": حجم الصادرات المصرية للجابون 19.3مليون دولار خلال 9 أشهر

ميناء دمياط يتداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة

عاجل.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

الآن.. شاهد مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول ونيوكاسل | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز