اتحاد الصناعات: قطاع الصناعات الغذائية حقق نجاحات كبيرة

أكد أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن قطاع الصناعات الغذائية تمكن، رغم التغيرات الاقتصادية العالمية، من تحقيق نجاحات كبيرة سواء في تلبية احتياجات السوق المحلي أو في تعزيز الصادرات.

وأشار الجزايرلي، خلال جلسة نقاشية بعنوان “استكشاف ممارسات التعبئة والتغليف المستدامة” التي نظمتها شركة “كونسبت” بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة “أي أف بي”، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمعرض “باك بروسيس”، إلى أهمية دور التعبئة والتغليف في تعزيز الطلب على المنتجات وتقليل الفاقد والتلف، مما يساهم في خفض النفقات وسهولة المناولة.





وأوضح أن القطاع مستمر في العمل لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، مع التركيز على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة تدعم الصناعة. كما أكد أن استراتيجية تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية واستدامة نموها تعتمد على التعاون في مشاريع متعددة لدعم مفهوم الاستدامة في القطاع.

وأضاف الجزايرلي أن الغرفة تعمل على رفع الوعي بأهمية استخدام مواد التعبئة والتغليف المستدامة، خاصة تلك القريبة من مواقع المصانع الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المواد أصبحت ضرورة للتصدير ولتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق العالمية. كما لفت إلى أهمية مشروعات تقليل الفاقد والمهدر في سلاسل التوريد واللوجستيات لدعم استدامة القطاع.