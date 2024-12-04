"سيدات" طائرة الزمالك يهزمن هليوليدو بنتيجة 3-0 في الدوري

الفجر الرياضي
سيدات طائرة الزمالك
سيدات طائرة الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره هليوليدو بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 10

25 - 15

25 - 19

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وشهدت المباراة حضور، نيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لدعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبات.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

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