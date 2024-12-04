"سيدات" طائرة الزمالك يهزمن هليوليدو بنتيجة 3-0 في الدوري
فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره هليوليدو بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-
25 - 10
25 - 15
25 - 19
وشهدت المباراة حضور، نيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لدعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبات.
ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".