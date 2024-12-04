بسبب إطلالة.. لطيفة تتصدر التريند

تصدرت الفنانة لطيفة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت مجموعه من الصور من احدث ظهور لها.

سبب تصدر لطيفة التريند

وشاركت لطيفة جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وظهرت إطلالة شبابية جذابة مرتدية جمبسوت من الشيفون.

إطلالة لطيفة

أطلت لطيفة بجمبسوت أسود ضيق بأكمام طويلة من الشيفون، وتزينت لطيفة بعقد من اللؤلؤ طويل، وتركت شعرها ينسدل مموجا على كتفها مع مكياج بألوان هادئة.

اخر اعمال لطيفة

وكان اخر اعمال لطيفة هو ألبوم "مفيش ممنوع"، ضم 8 أغاني باللهجة المصرية، وأغنيتين بلهجات عربية أخرى، وقامت بتصوير كافة أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب، صورت 7 أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني.

وايضا طرحت كليب أغنية “الحياة سكرة” وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج وليد ناصيف وتم تنفيذه بواسطة الذكاء الاصطناعي Ai.

كلمات أغنية “الحياة سكرة”

الحياه سكره

شمسها منوره

تضحكلها وضحكتها

مظبوطه بالمسطره

فرفشتها وعشتها

حضناها وبحبها

غنيتلها وغنيتلى

أحزانى ودعتها

وبالناس مش شاغله بإلى

ماشية وبرقص في حالى

وبقول يا أفراح تعالى.. يالا بينا نعيش

وعلى أية بتحسبها بقى عدى

بكره تروق تبقى كده وردى

عقد السعاده جاهز وممضى.. أضحك وماتخبيش

أعصابى روقتها

وروحى دلعتها

لميت همومى في شنطة

ورميتها أنا كلها

دا أنا ضحكتى في السما

ودماغى متسستمه

هخرج وأرقص وأغنى

للفرحه أنا مسلمه

وبالناس مش شاغله بإلى

ماشية وبرقص في حالى

وبقول يا أفراح تعالى.. يالا بينا نعيش

وعلى أية بتحسبها بقى عدى

بكره تروق تبقى كده وردى

عقد السعاده جاهز وممضى.. أضحك وماتخبيش