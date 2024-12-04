الحاخام الأكبر في إسرائيل للطلاب: إذا تلقيتم أمر تجنيد مزقوه وارموه في المرحاض وشدوا السيفون

جدد الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين "السفارديم" في إسرائيل يتسحاق يوسف رفضه تجنيد المتدينين اليهود بالجيش الإسرائيلي.

وهدد يتسحاق يوسف بالسفر إلى الخارج إن لم تسمح لهم الحكومة بتعلم التوراة، قائلا: "لم نأت إلى إسرائيل لنكون علمانيين".

ووجه الحاخام كلمة لطلاب المدارس الدينية قائلا: "إذا تلقيت أمر التجنيد الإجباري مزقه".

وأضاف: "هل لديك مرحاض في المنزل؟ ارمه في المرحاض واشطف الماء".

وتابع قائلا: "لا تخافوا، إذا لم يسمحوا لنا بتعلم التوراة سنسافر إلى الخارج.. لم نأت إلى إسرائيل لنكون علمانيين.. هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لعالم المدارس الدينية، عليكم أن تكون أقوياء وألا تتجندوا في الجيش".

وتعود أصول اليهود "السفارديم" الأولى ليهود أيبيريا (إسبانيا و‌البرتغال) الذين طردوا منها في القرن الخامس عشر، وتفرقوا في شمال إفريقيا وآسيا الصغرى وبلاد الشام.

وقبل نحو أسبوعين، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه سيسمح بإرسال 7 آلاف أمر تجنيد لليهود المتدينين تدريجيا.

ويعارض اليهود الحريديم (المتدينون) الخدمة بالجيش رغم قرار المحكمة العليا في يونيو 2024 بفرض التجنيد عليهم أسوة بباقي الإسرائيليين.

وتطالب أحزاب في الائتلاف الحكومي بسن قانون يسمح بعدم التحاق نحو 60 ألف يهودي متدين سنويا بالخدمة العسكرية، وسط رفض المعارضة التي تسميه "قانون التهرب".

ويعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في عدد قواته وخسائر بشرية شبه يومية في الحرب التي يشنها منذ 7 أكتوبر 2023 على غزة والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 150 ألف فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء، كما خلفت دمارا هائلا ومجاعة في القطاع.