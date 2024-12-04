شباب الأهلي يعتلي قمة "أبطال آسيا" بثلاثية في ناساف

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


   
تصدر شباب الأهلي المجموعة الرابعة بـ13 نقطة ليتأهل إلى دور 16 مع الحسين إربد الذي حصد عشر نقاط. ويمتلك الكويت ست نقاط في المركز الثالث متقدمًا بنقطتين على ناساف متذيل الترتيب.

سجل سردار أزمون هدفين بعدما افتتح ماتيوس ليما أهداف فريقه شباب الأهلي في الفوز 3-2 على ضيفه ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم بينما تعادل الحسين إربد الأردني 2-2 مع الكويت اليوم الأربعاء.


وكان الشوط الأول لمباراة شباب الأهلي وناساف مثيرًا، بعدما شهد تسجيل خمسة أهداف.

ومنح ماتيوس ليما التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 23 لكن أكمل موزجوفوي تعادل بعدها بسبع دقائق، إلا أن أزمون أعاد التقدم لشباب الأهلي في الدقيقة 32.

وجعل أزمون النتيجة 3-1 قبل 11 دقيقة من نهاية الشوط الأول، وقلص زوران ماروسيتش النتيجة قرب الاستراحة.

وفي نفس التوقيت، حول الكويت تأخره مرتين ليتعادل مع ضيفه الحسين.

وسجل إحسان حداد الهدف الأول للحسين في الدقيقة 23 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الزائر قبل أن يتمكن طه ياسين الخنيسي من التعادل في الدقيقة 56.

وفشل علي دارا مدافع الكويت في إبعاد تمريرة عرضية ليسجل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 66، لكن خالد الخرقاوي تعادل لصاحب الأرض قبل دقيقة من النهاية. 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

الآن.. شاهد مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول ونيوكاسل | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز