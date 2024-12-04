نشرة منتصف اليوم.. تحديد موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية وتفاصيل إصابة مصطفى شوبير

الفجر الرياضي
نشرة منتصف اليوم
نشرة منتصف اليوم

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 4- 12- 2024 في السطور التالية:

كاف يحدد موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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نصير مزراوي يرفض ارتداء سترة دعم المثلية وتأييد من مانشستر يونايتد

رفض تلمغربي نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد قميص دعم المثلية وذلك في مباراته الأخيرة أمام إيفرتون والذي تفوق فيها اليونايتد برباعية.

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ليفربول يتحرك لمنع انتقال نجمه إلى ريال مدريد

يتطلع نادي ليفربول، للتوصل لاتفاق مع نجم الفريق الأحمر من أجل تجديد عقده ليستمر في ملعب “أنفيلد” فترة أخرى.

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كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي سوف تسافر إلى جنوب إفريقيا؛ استعدادا لمواجهة فريق أورلاندو في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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الأهلي يكشف سبب استبعاد مصطفى شوبير من قائمة مباراة أورلاندو بايرتس

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ‏إصابة مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق‏ وراء غيابه عن مباراة ‏الأهلي وأورلاندو الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.‏

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