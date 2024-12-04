أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الأربعاء 4-12-2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت البورصة المصرية أداءً إيجابيًا خلال جلسة اليوم الأربعاء، حيث أغلقت جميع المؤشرات على ارتفاع. صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 30،832 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44% مسجلًا 8،497 نقطة. كما زاد مؤشر EGX100 بنسبة 0.57% ليبلغ 11،669 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1% مسجلًا 3،179 نقطة.

 

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا:

1. المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات: ارتفع سهمها بنسبة 19.58% ليغلق عند 4.58 جنيه.

2. أجواء للصناعات الغذائية – مصر: حقق سهمها ارتفاعًا بنسبة 15.13% ليصل إلى 91.22 جنيه.

3. الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية: صعد سهمها بنسبة 12.62% مسجلًا 24.45 جنيه.

4. أوراسكوم للتنمية مصر: زاد سهمها بنسبة 10.37% ليغلق عند 17.35 جنيه.

5. لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي: ارتفع سهمها بنسبة 6.97% ليصل إلى 0.645 جنيه.

 

الأسهم الأكثر انخفاضًا

أما الأسهم الأكثر تراجعًا، فجاءت كالتالي:

1. حق اكتتاب العربية لاستصلاح الأراضي: هبط بنسبة 9.5% ليغلق عند 50.04 جنيه.

2. العامة للصوامع والتخزين: تراجع بنسبة 5% ليصل إلى 187.13 جنيه.

3. جولدن تكس للأصواف: انخفض بنسبة 3.92% ليغلق عند 24.98 جنيه.

4. المنصورة للدواجن: سجل تراجعًا بنسبة 3.4% ليصل إلى 1.42 جنيه.

5. ديجيتايز للاستثمار والتقنية: انخفض بنسبة 3.25% ليغلق عند 3.57 جنيه.

 

رأس المال السوقي وتداولات المستثمرين

بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.251 تريليون جنيه، بزيادة 15 مليار جنيه عن جلسة الأمس. وسجلت قيمة التداولات الإجمالية نحو 8.7 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 1.3 مليار ورقة مالية عبر 124.7 ألف عملية.
 

اتجاهات المستثمرين

• اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي 158.8 مليون جنيه و245.7 مليون جنيه على التوالي.

• في المقابل، فضل المستثمرون المصريون البيع بصافي 404.5 مليون جنيه.

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