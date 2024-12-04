عاجل.. قرار استثنائي من الاتحاد السعودي لدعم الهلال في كأس العالم للأندية 2025

اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا استثنائيًا من أجل دعم نادي الهلال المشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

الاتحاد السعودي يفتح فترة تسجيل استثنائية بسبب مشاركة الهلال في مونديال الأندية

ويشارك الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، فتح فترة تسجيل استثنائية لكافة الأندية خلال الفترة من 1-10 يونيو 2025.

وجاء في بيان الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء: “استنادًا إلى الفقرة 4 من المادة 22 من لائحة كأس العالم للأندية 2025 FIFA المتضمنة منح الاتحادات الوطنية الأعضاء صلاحية فتح فترة تسجيل استثنائية في حال مشاركة أيٍ من أنديتها في بطولة كأس العالم للأندية 2025 وذلك لكافة الأندية التابعة للاتحادات الوطنية”.

وتابع البيان: “عليه قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح فترة تسجيل استثنائية لكافة الأندية قبل كأس العالم للأندية القادمة، حيث ستبدأ الفترة اعتبارًا من (1يونيو 2025م) وتنتهي في (10 يونيو 2025م)”.

واختتم: "متمنين لنادي الهلال وكافة أنديتنا المشاركة بالبطولات الخارجية التوفيق والنجاح".