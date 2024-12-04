عمرو مصطفى يطرح كليب "أولى بيا".. تعرف على التفاصيل

طرح الفنان عمرو مصطفى كليب أولى بيا، منذ قليل عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ومختلف منصات الاستماع في مصر والوطن العربي.

تفاصيل الأغنية

تعد الأغنية من ألحان وغناء عمرو مصطفى، وكلمات عز الدين وتوزيع جابو، وماستر توم توم، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب من إخراج جابور.

كلمات الأغنية:

كدبوني وقالوا عني فيه وفيه

وحاولوا ياما يوقعوني وكنت أقوم

سيبتهم عشان يبان جواهم إيه

وبانوا إيه غير تراب على الهدوم

كنت فاكر بينا عمر وذكريات.. كنت فاكر بينّا عشرة وفيه أصول

بس اتاري قلبهم شايل حاجات.. ويوم بيطلع مهما تمثيلهم يطول.. ضهري ليكم

ياللي فيكو كل حاجة قولتوا فيا

انتو صفحة بقيت قديمة والنهارده منتهية

أغاني عمرو مصطفى

أغنية معرفش ينساني هي آخر أغاني عمرو مصطفى، التي طرحها قبل ما يقرب من شهر على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات ربيع السويفي وتوزيع وميكس جابور، وتقول كلمات الأغنية: وقال ماعرفش ينسانى ومارتحش لحبيب تانى رجع ليا.. ولعينيا ماليه الشوق راجع يحلف بأيامي وشفته بيبكى قدامى ويشكيلى عذاب خلى ضميرهُ يفوق سيبتهُ وانا بقول يا خسارة الدنيا صحيح دوارة ودى غلطة مين لو فاكر انى مستنيه حبنا بإيديه بقى ماضى وطبيعى انساه.. ده العادى واهو شاف بعينيه الدنيا ماوقفتش عليه.