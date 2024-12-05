السيطرة على حريق اندلع بمحطة وقود بشبرا الخيمة (صور)

محافظات
حريق محطة وقود
حريق محطة وقود

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع بخزان وقود داخل محطة وقود مغلقة بجوار مركز شباب مسطرد بشبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بخزان وقود داخل محطة وقود مغلقة بجوار مركز شباب مسطرد بشارع ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وجرى السيطرة على الحريق لمنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات بشرية.

تولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته وجرى تحرير محضر بالواقعة.
 

حريق محطة وقود

IMG-20241204-WA0056
IMG-20241204-WA0056
IMG-20241204-WA0051
IMG-20241204-WA0051
IMG-20241204-WA0053
IMG-20241204-WA0053
IMG-20241204-WA0052
IMG-20241204-WA0052
IMG-20241204-WA0055
IMG-20241204-WA0055
IMG-20241204-WA0054
IMG-20241204-WA0054
الأجهزة الأمنية بالقليوبية السيطرة على حريق سيطرة على حريق قوات الحماية المدنية بالقليوبية محطة وقود

مواد متعلقة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

السيطرة على حريق اندلع بمحطة وقود بشبرا الخيمة (صور)