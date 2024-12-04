نيبينزيا: الاتهامات لروسيا باختطاف أطفال أوكرانيين كاذبة

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن الاتهامات الموجهة لروسيا بأنها تختطف أطفالا من أوكرانيا تمثل "أكاذيب متعمدة".

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن "عجز زملائنا عن إثبات الاتهامات المعلن عنها بشكل موثوق به لا يثير خجلا لدى أي واحد من منظمي هذا الاجتماع، لأنها تمثل أكاذيب متعمدة".

وأضاف أن الأجهزة الروسية المختصة تقوم بإجلاء الأطفال من مناطق العمليات القتالية "بالتوافق التام مع الالتزامات حسب القانون الإنساني الدولي واتفاقية حقوق الأطفال".

ونفى نيبينزيا صحة المعلومات عن وجود برامج لدى روسيا لتبني العائلات الروسية للأطفال من أوكرانيا، ومنح الجنسية الروسية للأطفال الأوكرانيين قسرا.

يذكر أن أوكرانيا اتهمت روسيا باختطاف أطفال أوكرانيين ونقلهم إلى روسيا. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس عام 2023 مذكرتي اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا على أساس تلك الاتهامات.