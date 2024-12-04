عودة الانتصارات.. مانشستر سيتي يفوز على نوتينجهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشسترسيتي فوزا كبيرا ومهما على ظيره فريق نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة مانشسترسيتي ونوتينجهام

وبدأت صافرة انطلاق مباراة مانشسترسيتي ونوتينجهام فورست برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل برناردو سيلفا الهدف الأول في الدقيقة صنع دي بروين 8 وعاد دي بروين بالهدف الثاني في الدقيقة 31 صنعه له دوكو وانتهى الشوط الأول 2/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل دوكو الهدف الثالث في الدقيقة 57 بتمريرة رائعة لهالاند وانتهت المباراة 3/0.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشسترسيتي المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعد تحقيق 8 فوز وتعادلين وخسر 4 بينما ظل نوتينجهام في المركز السابع برصيد 22 نقطة حيث انتصر خلال 6 وتعادل بأربعة وهزم بمثلهم.

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