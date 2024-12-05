أب يقتل ابنه ويفصل رأسه عن جسده بمساعدة شقيقة في الفيوم

شهدت مدينة سنورس بمحافظة الفيوم جريمة قتل بشعه هزت الشارع الفيومى بطلها الأب الذي قرر التخلص بيديه من ابنه العاق الذي أرهقه فى الحياة بسبب إدمانه المواد المخدرة والتعدي الدائم على الأب والأم بالضرب والسباب، فقام الأب بقتله وفصل رأسه عن جسده بمساعدة شقيق المجني عليه وألقيا الجثة في بحر الرفيع بدائرة المركز لإخفاء جريمتهما.

بداية الكشف جريمة الاب كانت ببلاغ تلقاه مركز شرطة سنورس بالعثور على جثة طافية ببحر الرفيع بدائرة المركز، انتقلت قوات الأمن لفحص موقع العثور على الجثة ليفاجئ الجميع بعد انتشال الجثمان دون رأس، ما يؤكد وجود شبهة جنائية فى الواقعة.



شكل اللواء محمد العربي، مدير المباحث الجنائية فريق بحث كامل للوقوف على ملابسات الجريمة حيث تم تحديد هوية المجني عليه ويدعي يوسف عبد التواب يبلغ من العمر 20 عاما،"عاطل" وتوصلت التحريات إلى أن الشاب كان مدمنا وائما يتعاطي المواد المخدرة ودائم الخلافات مع أسرته والمحيطين به بسبب سلوكه السيء وطلب اموال لشراءالمواد المخدرة وهذا وسع دائرة الاشتباه فى جميع المحيطين به.

وخلال التحريات السرية التى اجراها ضباط المباحث تبين انا مرتكب الواقعة هو الأب ويدعي "عبد التواب علي" يبلغ من العمر 50 عاما، وقام بقتله بمساعدة ابنه الأكبر ويدعي “اسلام” عمره 24عاما، وبمواجهته بجريمة قتل ابنه اعترف الاب بارتكاب الواقعة بمفرده في محاوله لإخفاء اشتراك نجله الأكبر في الواقعة وأكد الاب أنه قام بقتل نحله بسبب إدمان المجني عليه المواد المخدرة وإنه دائم التعدي على والدته وشقيقته بالضرب المبرح وسرقة أموالهم من المنزل لإنفاقها على شراء المخدرات علاوة على كثرة الشكوى المستمرة من الجيران له بسبب سلوكه وتصرفاته المشينة معهم.