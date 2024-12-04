ملخص أهداف مباراة مانشسترسيتي ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشسترسيتي فوزا كبيرا ومهما على ظيره فريق نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص أهداف مباراة مانشسترسيتي ونوتينجهام

وسجل برناردو سيلفا الهدف الأول في الدقيقة 8 صنع دي بروين.

وعاد دي بروين بالهدف الثاني في الدقيقة 31 صنعه له دوكو.

وسجل دوكو الهدف الثالث في الدقيقة 57 بتمريرة رائعة لهالاند وانتهت المباراة 3/0.

دي بروين يضيف الهدف الثاني للسيتي#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/JcWszkMZmL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4، 2024

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشسترسيتي المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعد تحقيق 8 فوز وتعادلين وخسر 4 بينما ظل نوتينجهام في المركز السابع برصيد 22 نقطة حيث انتصر خلال 6 وتعادل بأربعة وهزم بمثلهم.

