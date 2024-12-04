تعرف على أنواع التنمر الإلكتروني وكيفية التعامل معاها

يعرف الجميع بوجود مصطلح التنمر في الحياة العامة وما يشكله من أزمات نفسية عديدة للفرد الذي يتعرض للتنمر في الاحداث اليومية كما يتعرض للتنمر العديد من الأفراد بشكل يومي لكن بعد تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي هل تعرف انواع التنمر الالكتروني.

انواع التنمر الالكتروني

تعريف مصطلح التنمر الإلكتروني

يعتبر التنمر الالكتروني هو مصطلح حديث تزامن مع ظهور تطورات وتحديثات التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي حيث انتشر التنمر الالكتروني بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب تعدد المنصات الرقمية وزيادة التطور في التكنولوجيا وتواصل الأفراد بشكل سريع وفوري جعل العالم قرية صغيرة وكل شئ متاح أمام يديك.

التنمر الإلكتروني

تعرف على أنواع التنمر الإلكتروني

كما تتعدد أنواع التنمر الإلكتروني مثل:

. عمل اختراق لحسابات الأشخاص الشخصية وسرقة صورهم وأسماءهم ثم يقوم ذلك الشخص بانتحال شخصيتهم ويسوء سمعتهم وتشويه صورتهم أمام الآخرين عن طريق نشر محتوي غير أخلاقي عبر صفحاتهم الرسمية.

. أو ابتزاز الأشخاص عن طريق سرقة بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية وصورهم الخاصة ويكون ذلك النوع من التنمر يندرج تحت مسمى القرصنة الإلكترونية.

. بالإضافة إلى التنمر اللفظي الإلكتروني الذي يعد الأكثر رواجًا في انواع التنمر الإلكتروني حيث يقوم الناس بالتنمر على منشورات الأشخاص أو التعليق على صورهم الشخصية بشكل غير أخلاقي ووتضمين تعليقات مسيئة وعبارات غير لائقة تزيد من الشعور بالكره والحقد ويدخل الفرد الذي يتعرض لذلك النوع من التنمر الإلكتروني في حالة اكتئاب شديد أو فقدان الثقة في النفس وزيادة الشعور باحتقار النفس والتقليل منها بسبب تعليقات الآخرين السلبية كما يأخذ بعض صانعي المحتوي من ذلك النوع من التنمر محتوى خاص يتم تقديمه ويتم فيه التنمر والاستهزاء بالآخرين ويتبناه متابعين صانع المحتوى مما يزيد من الشعور بالكراهية والعنصرية تجاه الآخرين.

. كما تقوم أيضًا تقوم بعض اللجان الإلكترونية من شن حملة تشوية سمعة واسم شخص ما للنيل منه وتحقيق هدف محدد ويتم ذلك من خلال فبركة بعض الصور والاخبار من خلال برامج إلكترونية عن طريق الذكاء الاصطناعي يمكن من خلالها فبركه صوت الشخص أو صورته ولا تستطيع التفرقة بينها وبين الحقيقة.

. بالإضافة إلى وجود أيضًا تحرش إلكتروني ويقوم به من خلال الرسائل والتعليقات التي تخدش الحياء العام.

تعرف على طرق الحماية من التنمر الإلكتروني

و يستطيع من يتعرض للتنمر والابتزاز الالكتروني من تقديم بلاغ للجهات الرسمية في أقسام الشرطة لاتخاذ فعل حاسم في تلك المسألة ويتم تقديم الأدلة التي تثبت وجود تنمر الكتروني للجهات المختصة وسوف تتعامل معهم كما يمكنك أيضًا تزويد سياسية الحماية والأمان لحساباتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتم اختراقها بشكل أو بآخر ولكي تقوم بحماية بياناتك ومعلوماتك.