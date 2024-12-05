نور النبوي لـ الفجر الفني: كل جزء من الحريفة كان به تحديات.. اتمنى 2025 تكون طيبة على الوطن العربي " (حوار)

كل جزء من الحريفة الأول والثاني كانوا صعبين وبهم تحديات.

بتبسط بالعمل مع كزبرة جدًا وكواليسنا ممتعة.

كانت إصابات الجزء الثاني طفيفة لكن كزبرة وقع على الكاميرا.

نور إيهاب شاطرة واتدربت كتير كورة واتبسط بالعمل معاها في الحريفة و6 شهور.

لو كنت حريف في حاجة غير الفن أكيد هتكون الكورة.

مبسوط بوجود مايكل أوين واي حاجة تكبر الفيلم تكبرنا.



أقيم أمس العرض الخاص لـ فيلم الحريفة 2 بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والرياضي بإحدى سينمات 6 أكتوبر.



والتقت عدسة الفجر الفني بالفنان نور النبوي من العرض الخاص لـ فيلم الحريفة 2 الذي يعد تحدى كبير له للتأكيد على نجاح الجزء الأول من الفيلم بالإضافة لنجاحه في أولى بطولاته المطلقة بالدراما من خلال 6 شهور.

وتحدث نور النبوي لـ الفجر الفني ليكشف عن تحديات الجزء الثاني من الحريفة وتعاونه مع نور إيهاب بالإضافة إلى أمنيته لعام 2025.



صعوبات وتحديات الحريفة

وقال نور النبوي عن تحديات الجزء الثاني من الحريفة:"يارب يعجيكوا ويأثر في الناس، وبتمنى الفيلم ينجح ويعجب الناس أنا بشتغل الشغلانة دي علشان بحبها، الجزء الأول كان ليه تحدياته والجزء التاني كان ليه تحدياته الاتنين كانوا صعبين ".

صداقة نور النبوي وكزبرة

وعن صداقته وتعاونه مع كزبرة أضاف:"كزبرة أخويا ودائما كواليسنا ممتعه وبتبسط بالعمل معاه جدًا، افتكر كزبرة وقع على الكاميرا لكن غير كده الأصابات كانت طفيفة الحمد لله ".

أمنية لـ 2025



أما عن أمنيته لـ سنة 2025 قال:"سنة 2024 كانت لذيذة بالنسبالي، لكن كنت اتمنى تكون لذيذة على الوطن العربي، وإن شاء الله 2025 تكون طيبة على الوطن العربي كله".

كميا التعاون مع نور إيهاب

وعن تعاونه المشترك مع نور إيهاب بأكثر من عمل أضاف:"بتبسط جدًا بكل حد بيشتغل على نفسه، ونور شاطرة جدًا واشتغلت على نفسها كتير اتدربت كورة لأنها في الجزء الثاني هتلعب كورة، وأنا اتبسط جدًا بالشغل معاها في الحريفة و6 شهور ".

وبسؤاله عن الشئ الذي سيكون حريف به غير التمثيل أشار:"لو كنت حريفة حاجة غير الفن أكيد الكورة".



التعليق على ضيوف الشرف العالمين في الفيلم



وعن تعليقه بشأن وجود مايكل أوين النجم العالمي قال:"اي حاجة تكبر الفيلم تكبرنا وأنا مبسوط جدًا أن أستاذ طارق الجانيني عمل كده ".