جراحة ناجحة لـ لاعب الزمالك الشاب بعد إصابته أمام الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

خضع يوسف أحمد حسن لاعب وسط فريق الزمالك مواليد ٢٠٠٥، لجراحة ناجحة مساء أمس الأربعاء، بأحد المستشفيات الخاصة، نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الأهلي التي جمعتهما في الجولة السادسة من بطولة الجمهورية للشباب.

وأجرى اللاعب جراحة عبارة عن تثبيت الكسر الذي تعرض له في "قصبة وشظية القدم".

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وحرص حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على قطاعات الكرة، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، على إنهاء كافة الإجراءات للاعب من أجل إجراء العملية الجراحية بأسرع وقت.

كما حرص على الاطمئنان على اللاعب كل من، حازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس المرمى بالقطاع، بالإضافة إلى الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٥ بقيادة أسامة عبد الله، وزملائه بالفريق.

إدارة نادي الزمالك أحمد حسن الزمالك مواليد 2005 الجولة السادسة القلعة البيضاء بطولة الجمهورية للشباب يوسف أحمد حسن

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