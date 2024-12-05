عصام عبدالفتاح: طرد لاعب المحلة مستحق وياسر إبراهيم لم يستحق ركلة جزاء أمام البنك الأهلي



قال الخبير التحكيمي عصام عبد الفتاح، إن ركلة جزاء الزمالك أمام غزل المحلة قرار صحيح من طاقم التحكيم وتدخل حكم الفار محمد الشناوي في لقطة طرد لاعب المحلة أكثر من ممتاز.

وتابع عصام عبدالفتاح خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "تمركز الحكم الرابع في لقطة تدخل لاعب المحلة على إيشو ممتاز".

واضاف:" هدف مودرن سبورت الملغي أمام سيراميكا كليوباترا قرار صحيح من الحكم".

وأكمل:" مهاجم البنك الأهلي يستحق البطاقة الصفراء في لقطة تعطيل اللعب أمام مصطفى شوبير، ودفع مدافع البنك لياسر إبراهيم لم يكن مؤثرًا وبالتالي قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء صحيح".

واستطرد:" الإسماعيلي يستحق ركلة جزاء أمام إنبي لعدم وجود تسلل على مهاجم الدراويش".

واختتم:" بيراميدز لا يستحق ركلة جزاء أمام المصري في لقطة إبراهيم عادل، ومحمود حمادة لا يستحق الطرد أمام بيراميدز في التدخل على محمد حمدي".