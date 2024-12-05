بعثة المصري تغادر إلى مابوتو فجر اليوم الخميس استعدادًا لملاقاة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية

تغادر بعثة النادي المصري مطار القاهرة الدولي في الثانية فجر اليوم الخميس في طريقها إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو وذلك استعدادًا لمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي أمام مضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة مابوتو ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

بعثة المصري تغادر إلى مابوتو

وتضم البعثة التي يترأسها محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول - 37 فردًا من بينهم 22 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة علي ماهر وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات.

وتتضمن قائمة المصري في هذه المواجهة 22 لاعبًا هم:

محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاته لحراسة المرمى.

كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم ، عمرو سعداوي، أحمد عيد، خالد صبحي لخط الدفاع،محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهري، عبد الرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطي، أمادو با، البنيني سامادو أتدجيكو لخط الوسط،محمد الشامي، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري و بلاك بولز الموزمبيقي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.