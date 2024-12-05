حريق محدود في سطح عقار سكني بمدينة الأقصر والحماية المدنية تسيطر

محافظات
بوابة الفجر

 

اندلع حريق محدود في سطح عقار سكني بشارع متفرع من شارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر دون إصابات أو وفيات، مساء اليوم الأربعاء.


تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بنشوب حريق أعلى عقار سكني مكون من 4 طوابق بشارع أحمد عصمت متفرع من شارع التليفزيون دائرة بندر الأقصر، والعقار ملك المواطن «هـ. م.ع» 47 عاما، التهم روف خشبي وتندة للجلوس دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية أو ممتلكات أخرى.


وعززت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر بـ3 سيارات إطفاء ودفع مرفق الإسعاف بـ 2 سيارة إسعاف ضمن الإجراءات الاستباقية، وتكمنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.


وافادت التحريات الأولية أن الحريق وقع بسب ماس كهربائي جراء توصيل عشوائية للأسلاك الكهربائية لدى لمبات الليد «الزينة» المزودة في روف خشبي وتندة قماش للجلوس على سطح العقار.


جرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الأقصر وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

محافظة الأقصر الاقصر الحماية المدنية السيطرة على حريق حريق محدود سيارات إطفاء ماس كهربائي مدينة الأقصر مدير أمن الأقصر

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأقصر تفتتح معرضًا خيريًا مجاني للطلاب

غدا.. انطلاق المهرجان القومي للتحطيب في دورته 14 بالأقصر

محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق السياحية بالبر الغربي

حملات لضبط عربات الحنطور المخالفة بالأقصر

لجنة برلمانية تُناقش طلب النائبة أماني الشعولي بالاستغلال السياحي الأمثل لطريق الكباش بالأقصر

محافظ الأقصر يوجه بإنشاء سور حول ساحة مسجد السيد يوسف بالكرنك بما يتلائم مع الهوية البصرية

محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير منطقة حوض 18 بمدينة الأقصر

محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمعبد إسنا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

ياسمين عبد العزيز تهنئ رامي إمام بعيد ميلاده.. والأخير يرد

غزل المحلة يقترب من التعاقد مع تامر مصطفى خلفًا لأحمد عيد عبد الملك

في عيد ميلاده.. محطات مميزة في مسيرة محمد علي رزق الفنية (بروفايل)

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الخميس

حسن شاكوش يطرح أحدث أغانيه "اللي خانوا في عيني ماتوا" (فيديو)