حريق محدود في سطح عقار سكني بمدينة الأقصر والحماية المدنية تسيطر

اندلع حريق محدود في سطح عقار سكني بشارع متفرع من شارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر دون إصابات أو وفيات، مساء اليوم الأربعاء.



تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بنشوب حريق أعلى عقار سكني مكون من 4 طوابق بشارع أحمد عصمت متفرع من شارع التليفزيون دائرة بندر الأقصر، والعقار ملك المواطن «هـ. م.ع» 47 عاما، التهم روف خشبي وتندة للجلوس دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية أو ممتلكات أخرى.



وعززت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر بـ3 سيارات إطفاء ودفع مرفق الإسعاف بـ 2 سيارة إسعاف ضمن الإجراءات الاستباقية، وتكمنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.



وافادت التحريات الأولية أن الحريق وقع بسب ماس كهربائي جراء توصيل عشوائية للأسلاك الكهربائية لدى لمبات الليد «الزينة» المزودة في روف خشبي وتندة قماش للجلوس على سطح العقار.



جرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الأقصر وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.