جمال الغندور: هدف الأهلي في مرمى البنك الأهلي به مخالفتين

كشف الخبير التحكيمي جمال الغندور عن كيفية احتساب لمسة اليد خلال المباريات بشكل عام.

وقال الغندور في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: إذا تحركت اليد للكرة يتم احتساب المخالفة، وعنصر المفاجأة والمسافة من أهم العوامل التي تأخذ في الاعتبار عند احتساب لمسة اليد.

وأضاف:" لمسات اليد من أصعب الحالات التحكيمية، ولمسة يد مدافع الاتحاد السكندري أمام ميشالاك ليست ركلة جزاء وتحية لطاقم التحكيم وحكام تقنية الفيديو".

وأكمل: يد رامي ربيعة كانت في وضع غير طبيعي وبالتالي تحتسب مخالفة، والبنك الأهلي سيطر على الكرة بعد لمسة يد ربيعة وبالتالي كانت لعبة آخرى".

وواصل:" هناك العديد من الحكام المصريين يمتلكون قدرات كبيرة للغاية أكثر من محاضرين أجانب".

وأتم:" هدف الأهلي الملغي أمام البنك عبارة عن أكثر من حالة، الأولى لمسة يد على ربيعة والثانية كانت لمسة يد على يحيى عطية الله".