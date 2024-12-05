جمال الغندور: هدف الأهلي في مرمى البنك الأهلي به مخالفتين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الخبير التحكيمي جمال الغندور عن كيفية احتساب لمسة اليد خلال المباريات بشكل عام.

وقال الغندور في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: إذا تحركت اليد للكرة يتم احتساب المخالفة، وعنصر المفاجأة والمسافة من أهم العوامل التي تأخذ في الاعتبار عند احتساب لمسة اليد.

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وأضاف:" لمسات اليد من أصعب الحالات التحكيمية، ولمسة يد مدافع الاتحاد السكندري أمام ميشالاك ليست ركلة جزاء وتحية لطاقم التحكيم وحكام تقنية الفيديو".

وأكمل: يد رامي ربيعة كانت في وضع غير طبيعي وبالتالي تحتسب مخالفة، والبنك الأهلي سيطر على الكرة بعد لمسة يد ربيعة وبالتالي كانت لعبة آخرى".

وواصل:" هناك العديد من الحكام المصريين يمتلكون قدرات كبيرة للغاية أكثر من محاضرين أجانب".

وأتم:" هدف الأهلي الملغي أمام البنك عبارة عن أكثر من حالة، الأولى لمسة يد على ربيعة والثانية كانت لمسة يد على يحيى عطية الله".

الحكام المصريين الخبير التحكيمي البنك الاهلي جمال الغندور رامي ربيعة

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