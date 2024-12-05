موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الفريق الانجليزي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة يوم السبت القادم الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.

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وتُذاع عبر قنوات بي ان سبورت القطرية، وSSC السعودية.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بينما يحل كريستال بالاس في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

وقد فاز مانشستر سيتي خلال المباراة الأخيرة أمام نوتنجهام فوريست، بنتيجة ثلاثية نظيفة.

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