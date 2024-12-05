موعد مباراة آرسنال القادمة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الفريق الانجليزي آرسنال لمواجهة نظيره فولهام، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة يوم الأحد القادم الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

txt

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

txt

ليفربول يسعى لإحكام قبضته على القمة ومواجهة كلاسيكية بين أرسنال ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

وتُذاع عبر قنوات بي ان سبورت القطرية، وSSC السعودية.

ويتواجد آرسنال في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بينما يحل فولهام في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

وقد حقق آرسنال الفوز خلال المباراة الماضية، حيث فاز على مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شئ،بينما تعادل فولهام أمام توتنهام بنتيجة 1-1.

الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز ارسنال مباراة أرسنال القادمة مباراة ارسنال

مواد متعلقة

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم.. القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

أب يقتل ابنه ويفصل رأسه عن جسده بمساعدة شقيقة في الفيوم

مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 5- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز