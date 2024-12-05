موعد مباراة آرسنال القادمة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

يستعد الفريق الانجليزي آرسنال لمواجهة نظيره فولهام، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة يوم الأحد القادم الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتُذاع عبر قنوات بي ان سبورت القطرية، وSSC السعودية.

ويتواجد آرسنال في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بينما يحل فولهام في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

وقد حقق آرسنال الفوز خلال المباراة الماضية، حيث فاز على مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شئ،بينما تعادل فولهام أمام توتنهام بنتيجة 1-1.