موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

يستعد الفريق الانجليزي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة يوم السبت القادم الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتُذاع عبر قنوات بي ان سبورت القطرية، وSSC السعودية.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، بينما يحل نوتنجهام في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

وقد خسر كلا الفريقين خلال المباراة الماضية، حيث فاز أرسنال على مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، وخسر نوتنغهام فوريست، امام مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثية نظيفة.